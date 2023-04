Messina, imbarcazione rubata recuperata dalla Capitaneria di Porto

StrettoWeb

Nello scorso fine settimana alla Sala Operativa di questa Capitaneria di Porto è pervenuta una segnalazione relativa al furto di una unità da diporto che risultava alata presso un locale Cantiere nautico in località Pace.

E’ stata immediatamente predisposta un’ attività di controllo atta a verificare la presenza del natante in mare con l’ausilio di una motovedetta contestualmente all’impiego di una pattuglia via terra che veniva inviata nel luogo della segnalazione. Giunti sul posto l’unità veniva ritrovata alla deriva nelle acque prospicienti il cantiere citato. Al fine di scongiurare pericoli per la sicurezza della navigazione, si provvedeva quindi al rimorchio della stessa ed alla successiva riconsegna del bene al legittimo proprietario.