Messina, il 19 aprile convegno “Quale sanità dopo il Covid” | INFO

Organizzato da Uil Fpl, Uil Pensionati e Uil Messina, mercoledì 19 aprile alle ore 9.30, presso il Salone della Cassa Edile sita in Via Alessandro Volta, area Zir, si terrà un convegno pubblico avente per tema: “Quale sanità dopo il Covid”.

La questione della sanità con le pesantissime criticità che stanno gravemente minando il diritto alla salute sta assumendo, specie nel nostro territorio, le caratteristiche di una enorme emergenza sociale: inaccettabili disegni che puntano alla privatizzazione della sanità pubblica, liste d’attesa infinite, mancanza di medici e infermieri ,ospedali a rischio chiusura, caos nelle procedure di stabilizzazione dei lavoratori precari e ritardi nell’utilizzo delle ingenti risorse del Pnrr.

L’importante evento, che sarà moderato da Giuseppe Ardica, giornalista del Tgr Rai Sicilia, sarà aperto dalle relazioni di Livio Andronico, segretario generale Uil Fpl Messina, Giuseppe Calapai, segretario generale Uil Pensionati, e Corrado Lamanna, Responsabile Area Medica Uil Fpl.

Seguiranno gli interventi di Luisella Lionti, segretaria generale Uil Sicilia, Salvatore Sampino, segretario generale Uil Fpl Sicilia, Claudio Barone, segretario generale Uil Pensionati Sicilia, e Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina.

Inoltre, saranno presenti e porteranno un contributo al dibattito Dino Alagna, Commissario straordinario Asp 5 Messina, Giampiero Bonaccorsi, Commissario straordinario Policlinico di Messina, e Giacomo Caudo, Presidente Ordine dei medici della provincia di Messina.

I lavori saranno conclusi da Domenico proietti, segretario confederale Uil e Commissario straordinario Uil Fpl.