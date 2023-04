Messina, il 15 aprile il Memorial “Luigi Ghersi”

StrettoWeb

La città di Messina si prepara a ospitare il Memorial “Luigi Ghersi”. L’evento si svolgerà sabato 15 aprile, alle ore 18:00, nella nuova struttura dell’Associazione culturale ARB che si chiama “Spazio Lilla”, in pieno centro, (via E.Martinez,11 – ME) in questa occasione interverranno giornalisti, critici dell’arte, e amici ed estimatori del maestro.

Più esattamente interverranno in ordine:

SALUTI ISTITUZIONALI

Barbara Fazzari

Luigi Giacobbe

Matteo Pappalardo

Vincenzo Bonaventura

Rosy Trapa

Fabio Pilato

Conduce: Davide Liotta