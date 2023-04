Messina: grande festa per i 100 anni di nonna Micia

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Questa signora ha vissuto 99 anni nelle baracche di Messina, ma è riuscita a festeggiare il centesimo anno in una casa vera e propria. Una storia che scalda il cuore e ci fa capire che la strada è quella giusta! Presto questo scempio sarà solo un lontano ricordo…le baracche di Messina saranno demolite tutte, ai cittadini che vi hanno vissuto per anni saranno consegnate case decorose e soprattutto…sarà restituita loro la DIGNITÀ. Buon compleanno, signora Domenica! Micia per gli amici”. Con questo messaggio l’On. Matilde Siracusano ha fatto gli auguri alla signora Domenica che oggi ha festeggiato i 100 anni.