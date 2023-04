Messina, gli auguri di Calogero Centofanti all’Arcivescovo

StrettoWeb

Auspici Augurali di Calogero Centofanti all’Arcivescovo di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela – Archimandrita del SS Salvatore. Ricordata, nella circostanza, una frase profetica di Mons. Paino – Messina terra ricca di prodigiosi eventi come la proclamazione di Santi e di Beatitudini

Una rappresentanza del Movimento Nuova Presenza Giorgio La Pira formata da Calogero Centofanti, prof. Aldo Tigano, Profssa Marta Tigano, dott. Letterio Sciliberto ha reso visita all’Arcicescovado per formulare auspici per una Pasqua di pace e di prosperità spirituale. Successivamente, in assenza di S.E. Rev.ma Mons Giovanni Accolla, la delegazione è stata ricevuta dal Vescovo Ausiliare Mons. Cesare Di Pietro al quale ha offerto una rievocazione storica del 50° anniversario di Ordinazione Episcopale del venerato pastore, Mons. Angelo Paino.

Quest’ultimo in occasione dei festeggiamenti promossi in suo onore per il luminoso traguardo raggiunto, ringraziando le Autorità presenti, i confratelli vescovi il presbiterio e il popolo di Dio, ha espresso la considerazione che questa terra benedetta da Maria Vergine della Lettera, sarebbe stata ricca di prodigiosi eventi come la proclamazione dei Santi e di Beatitudini, così come è accaduto in oltre mezzo secolo di storia locale.