Il Messina si prepara ai playout: definiti gli orari delle due gare con la Gelbison e i prezzi dei biglietti

“A seguito della riunione organizzativa tenutasi tra la LegaPro, il Messina e la Gelbison, sono stati definiti date ed orari delle due gare di play out. Le partite sono organizzate direttamente dalla LegaPro, non sono quindi validi abbonamenti, accrediti, omaggi e pass stagionali rilasciati dalle singole società”. Comincia così la nota ufficiale dell’Acr Messina, che comunica gli orari delle due gare playout contro la Gelbison e i prezzi dei biglietti.

Turbolento il finale di stagione, ricordiamolo, con il pari a Taranto che ha provocato la richiesta di dimissioni di mister Raciti e la decisione del Presidente Sciotto di respingerle, mentre i calciatori dimostravano solidarietà al proprio allenatore. “La gara d’andata è stata programmata per sabato 6 maggio ad Agropoli con inizio alle ore 15. I biglietti per il settore ospiti riservati ai tifosi del Messina saranno 800 al costo di 12 + diritti di prevendita acquistabili attraverso il circuito postoriservato e nei punti vendita autorizzati. La gara di ritorno è prevista per sabato 13 maggio, con inizio alle ore 15“.

I prezzi dei biglietti

Curva Sud

Biglietto intero € 10, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Da 7-14 anni 5€, più diritti di prevendita

Ragazze e donne 5€, più diritti di prevendita

Over 65 8 €, più diritti di prevendita

Tribuna A

Biglietto intero € 20, più diritti di prevendita

Da 0-6 anni gratis

Ridotto 7-14 anni € 10, più diritti di prevendita

Settore ospiti

Biglietto intero: 12 euro più diritti di prevendita