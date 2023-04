Il Messina Futsal ritrova la vittoria: battuta la Drago Acireale per 5-3

StrettoWeb

Il Messina Futsal ha ritrovato la vittoria nel campionato di Serie B di Calcio a 5. Nella 10ª giornata di ritorno, la squadra giallorossa ha battuto, sul parquet di Montepiselli, la Drago Acireale per 5-3, fornendo una prova di carattere davanti agli entusiasti atleti della propria scuola calcio. Avvio di gara privo di sussulti, se si escludono il tentativo di Morad Malouk, deviato da un difensore in angolo, e la staffilata ad incrociare di Nanni Piccolo, intercettata dal portiere. I granata sbloccano il punteggio al 15’, quando Musumeci insacca la sfera con un preciso diagonale. Immediato pareggio siglato da Benny Costanzo. Prima dell’intervallo, il pallonetto di Fichera si infrange sulla traversa. Piccolo opera il sorpasso ad inizio ripresa, centrando il bersaglio da posizione ravvicinata.

Pappalardo nega il tris a Costanzo, che spreca poi un’altra ghiotta occasione. Stessa sorte tocca ad un tiro, a colpo sicuro, di Malouk. Il momentaneo 3-1 (12’) è firmato Piccolo, che finalissima una magistrale triangolazione con Everton Guarneri. Il gol sembra indirizzare la sfida, ma gli ospiti non ci stanno e riequilibrano la situazione grazie ai centri dello scatenato Musumeci (3-3). Negli ultimi palpitanti minuti, il tecnico Marcelo Mittelman gioca la carta del “quinto di movimento”, che porta in dote la rete del nuovo vantaggio, segnata ancora da Picciolo. Malouk chiude definitivamente i conti.

Risultati 23ª giornata serie B (girone H): Ecosistem Lamezia 6-4; Villaurea-Città di Palermo 1-5; Casali del Manco-Monreale 3-3; Messina Futsal-Drago Acireale 5-3; Mascalucia-Real Termini 4-0. Riposavano Mirto e Città di Acri.

Classifica: Mascalucia (promossa in A2) 45; Città di Palermo 42; Ecosistem Lamezia 38; Messina Futsal 37; Drago Acireale 26; Casali del Manco 23; Villaurea 22; Mirto 21; Città di Acri e Monreale 19; Arcobaleno Ispica 18; Real Termini 16.

GIOVANILE – Nel torneo nazionale Under 19, Messina Futsal battuto in trasferta dalla Meriense per 5-4 al termine di una sfida dall’esito incerto fino al suono della sirena. A segno per i peloritani: Dario Vasi, Giuseppe Barbagallo, Giuliano Fallico e Andrea Cucinotta.