Il Messina Futsal batte in trasferta il Città di Acri e balza al terzo posto

Seconda vittoria di fila per il Messina Futsal, che, battendo in trasferta per 7-3 il Città di Acri, è balzato sul podio virtuale del campionato di serie B di calcio a 5. Nella partita della 24ª giornata, i calabresi passano in vantaggio grazie al guizzo di Ferraro. Immediata e rabbiosa è la reazione dei giallorossi, che pareggiano con lo spettacolare gol di Giuseppe Coppolino ed allungano sul 3-1 prima dell’intervallo; a bersaglio Everton Guarnieri e Morad Malouk.

Nella ripresa, lo scatenato Malouk chiude i conti con tre realizzazioni di pregevole fattura, alle quali si aggiunge quella di Guarnieri, che vanificano i centri dei locali Oliveira e Gallo. In virtù di questo successo, la squadra allenata da Marcelo Mittelman è salita alla ragguardevole quota di 40 punti, uno in più dell’Ecosistem Lamezia, che deve giocare, però, due gare e non una come i rivali dello Stretto.

Risultati serie B (girone H): Real Termini-Casali del Manco 3-3; Città di Palermo-Mascalucia C5 2-2; Drago Acireale-Villaurea 1-1; Monreale-Ecosistem Lamezia 4-4; Città di Acri-Messina Futsal 3-7. Riposavano: Arcobaleno Ispica e Mirto.

Classifica: Mascalucia C5 46; Città di Palermo 43; Messina Futsal 40; Ecosistem Lamezia 39; Drago Acireale 27; Casali del Manco 24; Villaurea 23; Mirto 21; Monreale 20; Città di Acri 19; Arcobaleno Ispica 18; Real Termini 17.

GIOVANILE – L’Under 19 ha chiuso il torneo nazionale di categoria fornendo una buona prestazione contro la capolista Gear Piazza Armerina, che si è imposta, sul parquet della palestra di Montepiselli, per 8-3. Le reti dei ragazzi peloritani sono state siglate da Giuseppe Barbagallo, autore di una doppietta, e Giuliano Fallico, che ha messo a segno il momentaneo 1-0.