StrettoWeb

Ascolta l'articolo

In occasione dei festeggiamenti religiosi in onore di San Francesco di Paola, sono state adottate limitazioni viarie a Messina. Pertanto dalle ore 8 di venerdì 21 sino alle 22 di domenica 23, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, in entrambi i lati, ed il transito veicolare nel tratto di via delle Concerie, compreso tra le vie Gazometro e Istria.