Messina, esplode bombola mentre preparano dolci per Pasqua: famiglia ustionata

Finiscono in tragedia i preparativi dei dolci per Pasqua in una casa del messinese. Cinque le persone rimaste ferite dallo scoppio di una bombola a Tortorici. Quattro si sono ustionati in modo grave tra cui due ragazzini di 12 e 15 anni, attualmente ricoverati tra Catania e Palermo.

Il terribile incidente domestico si è verificato nella serata di ieri in un’abitazione di contrada Ilombati, una zona di montagna, nella zona alta del paese. Nell’esplosione sono rimasti feriti in modo particolarmente grave una donna di 66 anni e il nipote di 15, trasferiti al Centro grandi ustionati del Cannizzaro di Catania.