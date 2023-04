Giornata per la donazione di organi e tessuti: a Palazzo Zanca la presentazione della campagna informativa

StrettoWeb

Giovedì 13 aprile, alle ore 10, presente il Sindaco Federico Basile, nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella Sala Falcone Borsellino di Palazza Zanca, cui prenderà parte l’Assessore alle Politiche della Salute Alessandra Calafiore, sarà illustrata la campagna informativa #cittàdelSi, che si terrà domenica 16, a Piazza Cairoli, in occasione della Giornata per la donazione di organi e tessuti. All’incontro prenderanno parte i rappresentanti della rete territoriale del settore rispettivamente, Asp; Ircss; Avis; Aido; Admo; Aism; Donare è Vita; Fasted Messina Onlus; Croce Rossa Italiana; Università e AUO “Gaetano Martino”.

La Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti, giunta alla 26esima edizione, è promossa dal ministero della Salute e il Centro Nazionale Trapianti che, attraverso la collaborazione dell’Anci vede i Comuni impegnati in iniziative volte alla diffusione del messaggio “Dichiara il tuo Sì in Comune”, al fine di promuovere la dichiarazione di volontà sulla donazione al rinnovo della carta d’identità e favorire l’informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto.