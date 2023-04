Messina: presentato il nuovo direttivo dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il 18 aprile presso l’Aula 2 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina è avvenuta la presentazione del nuovo direttivo dell’Associazione Universitaria “Atreju – La Compagnia degli Studenti“, la più longeva tra le associazioni presenti a Messina, in essere dal 2003 grazie a un continuo ricambio generazionale.

Moderatore dell’evento è stato Guglielmo Gullifà, già Senatore Accademico dell’Ateneo e coordinatore dell’Associazione.

Durante la manifestazione è intervenuto il Magnifico Rettore Prof. Salvatore Cuzzocrea, seguito dai saluti dell’Avv. Piero Adamo, quale fondatore dell’associazione.

L’iniziativa di ieri è stata l’occasione per ribadire il ruolo centrale degli Studenti che – attraverso le proprie iniziative ed idee – possono dare il loro fondamentale contributo per migliorare ed incrementare tutti i servizi forniti da Unime.

Come nuovo Presidente è stato nominato Aurelio Bringheli , studente del Dipartimento di Economia, il quale nel suo intervento ha dichiarato: “è un grande onore per me avere il compito di portare avanti gli ideali e le idee di cui Atreju in questi anni ne è stata promotrice. Ispirati ai principi di dedizione e serietà ci faremo portavoce di tutte le istanze ed esigenze del nostro corpo studentesco”.

Antonio Urbano , neo coordinatore ha ribadito: “Abbiamo già raggiunto tanti obiettivo e sarà nostro compito raggiungerne tanti altri, tutto questo sarà possibile grazie al lavoro di squadra che da sempre contraddistingue l’azione di Atreju”.

Di seguito il nuovo Ufficio di Presidenza dell’Associazione:

– Aurelio Bringheli, Presidente;

– Antonio Urbano, Coordinatore;

– Francesca Falliti, Vice Presidente;

– Martina Saccà, Vice Presidente.

A completare il direttivo, vi sono i membri dell’esecutivo:

Cristina Foti, Emanuele Giglio, Giulia Alfarone, Manuel Sidoti, Andrea Randisi.