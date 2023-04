Messina: Cateno De Luca non è più il presidente del Consiglio

StrettoWeb

Cateno De Luca non è più il presidente del Consiglio comunale di Messina. L’ex sindaco ha rassegnato le dimissioni per candidarsi a sindaco a Taormina. Trattative avviate per il suo successore: molto probabile l’elezione a presidente del vicario, Nello Pergolizzi.

Il 2 maggio seduta di Consiglio comunale per l’elezione del nuovo Presidente

Martedì 2 maggio, alle ore 11, è convocata una nuova seduta di Consiglio comunale di Messina. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: 1) Elezione del Presidente del Consiglio comunale; 2) Elezione del Vice Presidente vicario del Consiglio comunale; 3) Elezione del Vice Presidente supplente del Consiglio comunale.