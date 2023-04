“Messina Denaro nostro primo ministro”: chiesta condanna per deputata che appoggiò Nicosia

StrettoWeb

Francesca Dessì, pm della Dda di Palermo, ha chiesto la condanna a un anno e sei mesi con l’accusa di falso per l’ex deputata di Italia Viva Giusy Occhionero. L’accusa per l’ex parlamentare era di aver fatto passare per suo assistente Antonello Nicosia. L’attivista radicale era diventato in realtà solo in un secondo momento suo collaboratore. Occhionero gli consentì però cosi di entrare nelle carceri senza permessi e di incontrare diversi capomafia.

Un contratto tra i due venne poi formalizzato, ma solo in un secondo momento. Per mesi, dunque, Nicosia venne spacciato per assistente della Occhionero. L’uomo, arrestato poi per associazione mafiosa e falso, è stato condannato in abbreviato in appello a 15 anni.

Le sue apparenti battaglie per i diritti dei detenuti, nascondeva in realtà una vera e propria attività criminale. Lui, infatti, portava all’esterno del carcere i messaggi dei capomafia. In una intercettazione aveva definito Matteo Messina Denaro, all’epoca latitante, “il nostro primo ministro“.