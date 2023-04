Messina, corso di psicologia a favore del personale militare

StrettoWeb

Presso la Capitaneria di porto di Messina, in data 26 e 28 aprile u.s., si è svolto un corso relativo agli aspetti psicologici sottesi all’uso delle armi rivolto ad una aliquota di personale militare in servizio. Il corso si è potuto realizzare grazie al supporto dell’Infermeria Presidiaria di Augusta ed in particolare del personale militare specializzato in psicologia. Tale momento formativo rientra in un più ampio progetto di formazione/aggiornamento del personale militare che ogni giorno è chiamato ad operare in veste di Ufficiale/Agente di polizia giudiziaria nei più disparati scenari.