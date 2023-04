Messina, corso AIS di 1° livello per sommelier nel mese di aprile | INFO

StrettoWeb

Dopo il successo della prima edizione del Medoc, Ais Sicilia torna a Messina e lo fa in grande stile, con competenza e professionalità organizzando il tanto atteso Corso AIS di Primo Livello nella Città dello Stretto. “Un corso AIS ti apre nuove prospettive”. E’ questo lo slogan che la delegazione AIS di Taormina lancia in vista dell’Open Day del 12 aprile che avrà luogo, con inizio alle ore 19, presso il Royal Palace Hotel di Messina.

L’obiettivo è, sulla stessa stregua di quanto organizzato per il corso di primo livello recentemente tenutosi nella Perla dello Jonio, far conoscere il mondo AIS agli appassionati del buon bere, della buona cucina e dei giusti abbinamenti, ai proprietari di terreni vocati alla vite e a quanti vedono nella sommellerie uno sbocco lavorativo. Saranno presentate agli intervenuti le quindici tappe di cui consta il corso di I livello per un aspirante sommelier che comprende fra l’altro la figura del sommelier, la viticultura, l’enologia, le tecniche di degustazione, gli spumanti, i passiti, i vini liquorosi, i muffati, i distillati, le birre, le funzioni del sommelier, nozioni legislative e la visita ad una cantina, per un totale di 45 vini da degustare, due libri e una valigetta con quattro calici, tutto compreso nella quota di iscrizione.

Nell’occasione si potranno effettuare le iscrizioni o chiedere tutte le informazioni desiderate. Saranno presenti, in divisa ufficiale, numerosi sommelier, esperti del servizio e della comunicazione, che saranno disponibili ad esaudire qualunque curiosità o domanda posta. Fra essi il delegato AIS Taormina Gioele Micali e il responsabile eventi Gianluca La Limina.