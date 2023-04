Messina: consegnati a Palazzo Zanca gli attestati dei corsi di formazione per ambasciatori socio-ambientali

StrettoWeb

Presente il Sindaco Federico Basile, si è svolta oggi a Palazzo Zanca la cerimonia di consegna degli attestati agli studenti che hanno partecipato ai corsi di formazione per ambasciatori socio-ambientali. All’appuntamento hanno preso parte l’Assessore alle Politiche Giovanili Liana Cannata e i Presidenti delle Società Partecipate AMAM, MessinaServizi Bene Comune, Messina Social City e ATM SpA rispettivamente, Loredana Bonasera, Mariagrazia Interdonato, Valeria Asquini e Giuseppe Campagna, firmatari il 15 febbraio scorso del protocollo di intesa finalizzato a promuovere la cultura dello sviluppo ecosostenibile attraverso una strategia di azione congiunta tra l’ente Comune, le Partecipate e l’Ufficio Scolastico di Messina.

Rivolgendosi agli studenti, il Sindaco Basile ha spiegato che “le scuole e i giovani rappresentate rispettivamente il luogo e gli interlocutori principali ed ideali per trattare tematiche relative all’educazione ambientale. Questo attestato – ha proseguito il Primo cittadino – non è un foglio di carta, ma rappresenta la certificazione di avere avviato con noi la condivisione di un percorso e di portarlo avanti insieme per rendervi parte attiva, partecipi e attori, della promozione e dello sviluppo ecosostenibile attraverso azioni di informazione e comunicazione per veicolare il messaggio del rispetto sociale e ambientale. Ringrazio tutti coloro che hanno avuto un ruolo in questo progetto che vede il Comune in sinergia con le Partecipate presenti nelle scuole e l’Ufficio Scolastico di Messina”.

L’Assessore Cannata ha annunciato ai ragazzi che: “Il 23 maggio si terrà il Festival della Sostenibilità e da voi, nel ruolo di ambasciatori socio-ambientali, aspettiamo una proficua collaborazione attraverso la formulazione di proposte ed idee e la diffusione di messaggi educativi nelle scuole e negli altri contesti in cui operate e vivete per raggiungere insieme gli obiettivi dell’Agenda ONU inglobati all’interno del nostro progetto Messina 2030-Green Events”. I Presidenti delle Società Partecipate hanno raccontato la loro esperienza con i ragazzi durante i due corsi di apprendimento, che sono stati eseguiti il 14 aprile a Palazzo Zanca a cura di AMAM e Messina Social City e il 21 aprile nella sala META di ATM da parte dell’Azienda Trasporti Messina e della Società MessinaServizi Bene Comune.

Gli studenti, che hanno ricevuto l’attestato, sono ventitrè: Rita De Francesco, Jassal Nikita, Federica Scimone, Leonardo Visalli, Valeria Parialò, Aurora Scorza, Giada Cambria, Maria Giovanna Bonna, Ilenia Russo, Aria Lauritano, Giuliano Parisi, Antonio Schepici, Gregorio Puleo Centorrino, Magsino Phoebecates, Erica Zingales, Giada Orecchio, Maria Aurora Ignazzitto, Alessia Esmeralda Trevi, Olga Batolo, Giulia Rinaldi, Alessandro Chillè, Karol D’Urso e Denise Galizia. Hanno aderito al progetto formativo i seguenti istituti scolastici cittadini: IIS G. Minutoli, IIS Antonello, Liceo La Farina-Basile, Liceo F. Bisazza, IIS Verona Trento, Liceo Maurolico, Liceo Seguenza, ITES A.M. Jaci e ITTL Caio Duilio.