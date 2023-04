Messina: venerdì consiglio comunale sull’Autonomia differenziata

StrettoWeb

Per martedì 18 aprile, alle ore 13, è convocata una seduta ordinaria di Consiglio comunale a Messina. I lavori d’Aula prevedono il seguente ordine del giorno: – Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 157 del 17/03/2023 avente ad oggetto “Variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2023 – Applicazione avanzo vincolato ai sensi dell’art. 163, comma 7 e art. 187, commi 3 e 3 quinquies TUEL 13/2021”; – Ratifica deliberazione di Giunta comunale n. 188 del 28/03/2023 avente ad oggetto “Variazione urgente Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 – Esercizio Provvisorio 2023 ai sensi dell’art. 15 comma 4 bis Legge 108/2021 e art. 5 comma 1 Legge regionale 1 13/2021”; – varie proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio. Venerdì 21 aprile, alle ore 16, il Consiglio comunale si riunirà in seduta straordinaria con all’ordine del giorno “Autonomia differenziata ed effetti positivi e negativi per il Sud e la Regione Siciliana” ed è stata invitata a partecipare la deputazione messinese regionale e nazionale.