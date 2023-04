Messina, il Consigliere comunale La Fauci nominato membro di due Commissioni Nazionali ANCI

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Il Consigliere comunale di Messina Giandomenico La Fauci, componente del gruppo consiliare “Ora Sicilia”, rende noto “di essere stato designato quale membro di due Commissioni Nazionali dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani: 1) “Politiche ambientali, territorio e protezione civile, energia e rifiuti”; 2) “Politiche abitative, urbanistica e lavori pubblici”. “Le nomine in questione rappresentano il frutto di un impegno politico, cominciato nell’ambito del Consiglio comunale di Messina, relativo anche ai delicati e importanti temi oggetto delle Commissioni sopracitate”.

“Esprimo grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, – prosegue La Fauci – ringraziando chi mi ha sostenuto e mi sostiene giornalmente nello svolgimento della mia attività politica, dedita al lavoro costante rivolto alle comunità locali e ai singoli cittadini. Oggi il mio impegno si rafforza e si amplia anche in altri pubblici consessi, nei quali non farò mancare l’attenzione per i temi più urgenti per la nostra comunità. I temi, oggetto di entrambe le Commissioni, rappresentano per la città di Messina le vere sfide del futuro, nonché delle emergenze trascinate da anni e ancora irrisolte. Il mio impegno sarà rivolto a contribuire alla definizione di queste problematiche, proponendo istanze che possano finalmente avviare – conclude il Consigliere La Fauci – una nuova fase per le comunità che l’Anci rappresenta”.