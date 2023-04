“Messina Città della Musica e degli Eventi“: Palazzo Zanca la presentazione del programma 2023

StrettoWeb

Mercoledì 26 aprile, alle ore 10, il Sindaco Federico Basile nel corso di una conferenza stampa che si terrà nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, presenterà insieme agli Assessori della sua Giunta, l’edizione 2023 del Piano promozionale e di comunicazione denominato “Messina Città della Musica e degli Eventi”. All’incontro con i giornalisti, prenderanno parte rappresentanti di enti e delle confederazioni di categoria territoriali rispettivamente, della Camera di Commercio; Confcommercio; Confesercenti; Confartigiato; Sicindustria; operatori dello Spettacolo, dello Sport e del Turismo; organismi dell’ associazionismo sociale, imprenditoriale e liberi cittadini.

Nel corso dell’appuntamento sarà illustrato il calendario degli eventi che si svolgeranno in città sino al prossimo dicembre. Obiettivo dell’Amministrazione comunale è rafforzare e consolidare il brand “Messina Città della Musica e degli Eventi”, attraverso meccanismi virtuosi e sinergici di coinvolgimento delle imprese del territorio al fine di proporre iniziative di marketing imprenditoriale a supporto di ogni evento, per rendere la Città di Messina attrattiva per la cittadinanza e per tutti i potenziali turisti e investitori, grazie alla promozione delle eccellenze e delle specificità territoriali valori e risorse fondamentali per lo sviluppo locale in termini economici ma anche ambientale, culturale e sociale.