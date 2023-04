Dramma a Messina: cade nel focolare e muore ustionata

StrettoWeb

Una signora di 80 anni, Rosina Danzè, è drammaticamente morta nella tarda serata di ieri. Il decesso è sopraggiunto a seguito di un incidente avvenuto nell’abitazione della donna, in contrada Lunella a Sant’Angelo di Brolo, nel messinese. L’anziana era intenta a riscaldarsi davanti al focolare quando, probabilmente per un malore, è caduta sui ceppi che ardevano.

La vittima ha subito perso i sensi, cadendo e morendo ustionata. A fare l’amara scoperta del corpo semicarbonizzato, come si legge su La Gazzetta del Sud, è stato il marito tornato dalla legnaia. Quando è tornato dopo aver preso altra legna da ardere, per la moglie era troppo tardi. Vani i soccorsi alla donna rimasta ustionata in tutto il corpo.