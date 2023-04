Messina, “Articolo 1” lancia la proposta “Quinto Stato. Politica in Formazione”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Nelle ultime settimane, si sono susseguiti gli incontri con i referenti locali e i gruppi territoriali, ma anche con una serie di ulteriori soggettività politiche, per valutare la situazione politica nazionale, anche a seguito del risultato delle Primarie del Partito Democratico. La scelta dell’“attendismo attivo”, definita nell’ultima Assemblea Provinciale, si è caratterizzata come una fase di acceso confronto, non solo sul quadro generale, ma anche in termini di definizione di strumenti e di iniziative ritenute come fondamentali per proseguire nell’impegno e nella militanza.

“Una scuola di politica e una rete di servizi di prossimità– spiega Domenico Siracusano, Segretario Provinciale di Articolo Uno Messina – sono gli strumenti individuati per rispondere alla necessità di riconnettere la politica alle persone e al bisogno di rappresentanza e di competenza. Abbiamo intercettato una forte domanda di formazione tra le ragazze e i ragazzi e gli amministratori locali – spiega Siracusano – e ci mettiamo a servizio immaginando uno strumento flessibile e aperto, centrato sui temi e ma anche sulla pratica del lavoro politico. La politica deve essere accompagnata da un percorso di studio e di approfondimento, per questo è nelle nostre intenzioni coinvolgere il mondo della ricerca e dell’università.

La nostra comunità politica, in una fase non semplice dopo le scelte in dissenso con il gruppo dirigente nazionale, ha mantenuto vivi i propri organismi e – conclude Siracusano – continuato a ragionare e riflettere sul “che fare?” per dare il proprio contributo, da protagonista, al campo progressista a livello provinciale”.

È questo lo spirito con cui Articolo Uno Messina si prepara all’imminente Assemblea Provinciale, convocata per il prossimo fine settimana, in due sessioni, a Messina e a Capo D’Orlando, per valutare le mutate condizioni del quadro politico nazionale ed assumere le proprie decisioni.

Al centro dell’assemblea anche la proposta di scuola di politica denominata “Quinto Stato. Politica in Formazione” che si articolerà in percorsi tematici, eventi di approfondimento, esperienze formative che si intende condividere con le forze politiche e sindacali del campo progressista e le organizzazioni della società civile organizzata.