Messina, l’arte incontra la bellezza dei pavimenti e dell’arredo bagno

Punto Ceramica ha inaugurato con grande successo il suo primo

evento artistico in collaborazione con l’artista Mari&Art presso il suo showroom di Messina. L’evento, che si è svolto dalle 16:30 alle 20:00, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti e appassionati d’arte.

Il nostro showroom, con oltre 400 mq di esposizione, è diventato il palcoscenico di una meravigliosa esperienza multisensoriale, in cui i nostri prodotti di alta qualità hanno incontrato l’arte di Mari&Art. I pavimenti e l’arredo bagno hanno dato vita ad una sinergia unica, in cui la bellezza e la creatività dell’artista hanno lasciato il segno.

Durante l’evento, gli ospiti hanno avuto la possibilità di ammirare le opere dell’artista, toccare con mano le nostre proposte e lasciarsi ispirare dalle idee e dai consigli dei nostri esperti.

“Questa è stata un’esperienza unica e speciale per tutti noi – ha dichiarato il team di Punto Ceramica – siamo entusiasti di aver potuto collaborare con un artista di grande talento come Mari&Art e di aver offerto ai nostri clienti e ai nostri ospiti un’esperienza indimenticabile“.

Durante l’evento, i partecipanti sono stati deliziati da un rinfresco che ha reso l’atmosfera ancora più esclusiva e avvolgente.