Messina, “Aperitivi d’Architettura”: successo di pubblico per l’arch. Giglia

Ieri sera, per il “Ciclo di incontri di Architettura” denominato “Aperitivi d’Architettura”, nella sede dell’Ordine degli Architetti, è stato ospite l’arch. Lillo Giglia, “Ambasciatore” della Farm Cultural Park, che ha presentato la sua “Favara, città possibile. Esperienze di lavoro sulla rigenerazione urbana”.

A dialogare con lui il Presidente Pino Falzea, la vicepresidente Clarastella Vicari Aversa, il consigliere Gaetano Scarcella e i tantissimi colleghi presenti in sala.

“È stato un vero piacere per tutti – commentano gli organizzatori – poter ascoltare Lillo Giglia e poter contribuire a diffondere un po’ della sua energia creativa e della magia di tutta Favara qui a Messina, sentirlo raccontare della straordinaria SOU (Scuola di Architettura per Bambini), della SPAB (Società per Azioni Buone), sentirlo raccontare dei suoi progetti di architettura contemporanea non solo a Favara ma nel Mondo, della sua capacità nel recuperare edifici brutti per trasformarli in Architetture portatrici di bellezza. Favara, peraltro, col suo progetto di rigenerazione urbana ha contribuito alla scelta di Agrigento, quale Capitale della Cultura del 2025”.

Una bellissima serata all’insegna della creatività e della rigenerazione urbana virale e contagiosa che parte proprio dal cuore della Sicilia.

Gli incontri, programmati anche in occasione del “cinquantennale” dell’Ordine degli Architetti di Messina, sono un’occasione informale di confronto, condivisione e riflessione sull’architettura; momenti di dialogo con diversi architetti, col desiderio di poter percepire da ciascuno di loro i diversi segreti relativi a ricerca, proporzione, equilibrio e interazione dei vari ingredienti e dei passaggi che conducono alla bellezza ed alla qualità del progetto architettonico.

Il prossimo “Aperitivo d’Architettura” è previsto per mercoledì 12 aprile alle 17,30, sempre nella sede dell’Ordine Architetti ed avrà come ospiti l’arch. Maurizio Oddo e l’ing. aerospaziale Alessandro Barracco.

Il titolo del prossimo incontro sarà “In principio ci sono le storie. Nuovi pretesti per il Progetto di Architettura”. L’iniziativa è organizzata dall’Ordine degli Architetti PPC di Messina e dalla Fondazione Architetti nel Mediterraneo ed è patrocinata dall’Università degli Studi di Messina, dall’Università Kore di Enna e dalla Consulta degli Architetti PPC di Sicilia.