Messina: al Policlinico Martino due giorni di prevenzione dedicati alle donne

Ascolta l'articolo

Due giorni di prevenzione dedicati alle donne venerdì 21 e sabato 22 Aprile presso l’AOU “G. Martino” di Messina in occasione della Giornata nazionale della Salute della Donna celebrata in tutta Italia il 22 Aprile.

Un’iniziativa organizzata da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, per l’ottava edizione dell’(H)Open Week che dal 17 al 22 Aprile ha l’obiettivo di promuovere l’informazione, la prevenzione e la cura al femminile e a cui l’AOU G. Martino, ospedale inserito nella rete bollini rosa, aderisce.

Venerdì 21 Aprile, dalle 17 alle 18, è stato organizzato un webinar sulla piattaforma TEAMS dal titolo “Pensiamo al cuore delle donne!” a cui interverranno la Prof.ssa Giovanna Spatari, Referente Aziendale Bollini Rosa, il Prof. Gianluca Di Bella, Direttore dell’UOC di Cardiologia, la Prof.ssa Giuseppina Russo e la dott.ssa Annalisa Giandalia, della divisione di malattie metaboliche e diabetologia della UOC di Medicina Interna. Si può accedere all’incontro attraverso il seguente link https://shorturl.at/lmFZ0 : si tratta di un momento di approfondimento per capire più da vicino come prendersi cura del proprio cuore e quali sono le particolarità del cuore femminile. In tale circostanza ci sarà l’opportunità di porre domande e chiarire alcuni temi.

Inoltre, sabato 22 Aprile è stata organizzata una mattinata di consulenze e colloqui sul rischio cardiometabolico nella donna destinata a coloro che hanno un’età compresa tra i 45 e i 65 anni. Per partecipare è necessario prenotare chiamando il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13 al numero 0902213488.

Fondazione Onda, dal 2007 attribuisce agli ospedali che erogano servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi e cura delle principali patologie femminili il riconoscimento dei Bollini Rosa; il network, composto da 354 ospedali dislocati sul territorio nazionale, sostiene Fondazione Onda nel promuovere, anche all’interno degli ospedali, un approccio “di genere” nella definizione e nella programmazione strategica dei servizi clinico-assistenziali, indispensabile per garantire il diritto alla salute non solo delle donne ma anche degli uomini. Sul sito www.bollinirosa.it è possibile avere maggiori info