Messina: 43enne in possesso di crack, marijuana e hashish, arrestato

StrettoWeb

Ieri, i Carabinieri della Stazione di Villafranca hanno arrestato in flagranza di reato un 43enne messinese, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. I militari, in una via del centro, avendo notato movimenti sospetti dell’individuo, lo hanno fermato, sottoponendolo a perquisizione personale, poi estesa anche alla sua abitazione e l’esercizio commerciale da lui gestito.

Nella circostanza, i Carabinieri hanno quindi rinvenuto crak, hashish e marijuana, per complessivi 164 grammi, insieme a 3 semi di marijuana e 14 recipienti con terriccio pronti per la coltivazione. L’arrestato è stato quindi sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.