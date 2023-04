Messaggio cryptico: perchè c’è un cane come logo di Twitter?

StrettoWeb

Nelle ultime ore gli utenti di Twitter si sono accorti di uno strano cambiamento. L’iconico uccellino azzurro, simbolo del social network, non c’è più. Al suo posto è spuntato un cane di razza Shiba Inu, ma non uno qualunque, il cane di un meme famoso, adottato come logo della criptovaluta Dogecoin.

La ‘promessa’ di Elon Musk

La domanda che tutti gli utenti si sono posti è una sola: perchè? “Come promesso“, ha twittato Elon Musk allegando un’immagine di una conversazione di un anno fa in cui un utente gli chiedeva di “comprare Twitter” e “cambiare il logo in un doge“. Detto fatto, l’eclettico magnate americano ha mantenuto fede alla sua strana ‘promessa’.

E Dogecoin vola

Come spesso accade nel mercato cripto, un evento del genere può generare aumenti importanti. Dogecoin, definita ‘memecoin’ (una crypto altamente volatile, ispirata a un meme), ha visto schizzare la sua quota di mercato di 2.5 miliardi in un pomeriggio passando da 7.7 a 10.2 centesimi di euro, pari al +30%.

Elon Musk è attualmente nel mezzo di una causa legale da 258 miliardi di dollari perchè ritenuto artefice della crescita smisurata della criptovaluta Dogecoin. Gli stessi investitori lo accusano di aver fatto salire il prezzo della moneta di oltre il 36.000% in due anni, tramite uno schema piramidale che ha visto l’attuale amministratore delegato di Twitter usare proprio il social, quando era un semplice iscritto, per promuoverla. Il 2 aprile, Musk ha chiesto a un giudice di archiviare la causa.

“Non c’è nulla di illegale nel twittare parole di sostegno o immagini divertenti su una criptovaluta legittima che continua ad avere una capitalizzazione di mercato di quasi 10 miliardi di dollari“, hanno dichiarato gli avvocati di Musk. Intanto, da quando il simpatico cagnolino è diventato il logo di Twitter, secondo i dati di Google Trends, le ricerche del termine “Dogecoin” sono aumentate del 1.992%.