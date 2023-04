Meloni: “pensiamo a Liceo Made in Italy”. Cos’è e che materie ci sarebbero?

StrettoWeb

Hanno destato molta curiosità le parole della Premier Giorgia Meloni sull’idea di istituire un Liceo Made in Italy. L’annuncio è arrivato in seguito alla visita alla 55ª edizione del Vinitaly: “siamo i primi produttori al mondo – ha detto riferendosi al vino – Ci sono famiglie che portano avanti tradizioni importanti ma fondamentale è anche il ricambio generazionale. Per me questo è il liceo, perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura”, ed è una delle ragioni per cui il governo lavora al “Liceo del Made in Italy”, ha detto la premier parlando ad un gruppo di studenti di un istituto agrario.

“Faccio i complimenti a questi ragazzi, siete stati molto lungimiranti”, ha aggiunto ricordando che quando si dice che con la scelta “del liceo avresti avuto uno sbocco mentre opportunità minori con un istituto tecnico, dimentichiamo che in questi istituti c’è una capacità di sbocco professionale molto più alta di altri percorsi, questo è il liceo”.

Come sarebbe il Liceo Made in Italy?

L’idea di un Liceo Made in Italy nasce dalla volontà di formare professionalità che possano difendere e promuovere il brand delle nostre eccellenze, tutte italiane. E ce ne sono tante. Dalla gastronomia alla moda passando per tecnologia, turismo, cultura. Anche se accennato adesso, questo argomento era già stato ripresa dalla premier in campagna elettorale, con l’intenzione di “dare continuità a una serie di settori della nostra economia che rischiano di essere totalmente perduti”. Quali materie ci sarebbero nel Liceo Made in Italy? Dall’italiano, con Storia e Filosofia, alla Matematica, con Chimica e Scienze, passando a Diritto, Economia, Lingue.