Mediatori culturali, riaperte le iscrizioni all’elenco della regione siciliana

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande di iscrizione all’Elenco regionale dei mediatori culturali: adesso ci sarà tempo fino al 30 aprile. È quanto prevede un decreto firmato dall’assessore regionale alla Famiglia, alle politiche sociali e al lavoro Nuccia Albano.

L’elenco, predisposto in attuazione della legge regionale sull’accoglienza e l’inclusione, è suddiviso in due sezioni: mediatori e facilitatori linguistici. La figura del “mediatore culturale” si occupa di favorire i contatti dei cittadini stranieri immigrati con istituzioni e imprese, ne agevola l’accesso ai servizi pubblici e privati, e li assiste, inoltre, nel collegamento con il mondo del lavoro; il “facilitatore linguistico-culturale” è, invece, l’operatore sociale che ha un’esperienza lavorativa di almeno sei mesi nel settore e si occupa di agevolare l’informazione e la comunicazione tra cittadini stranieri immigrati e istituzioni, enti pubblici o privati del territorio in cui risiedono.

Le domande di iscrizione all’Elenco regionale dei mediatori culturali vanno inviate via Pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it. Il decreto e il regolamento per la presentazione delle istanze sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana al seguente link: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/servizi-informativi/decreti-e-direttive/regolamento-tenuta-revisione-elenco-regionale-mediatori-culturali.