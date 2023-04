Medaglia d’oro al merito della Sanità pubblica all’Ordine degli Assistenti Sociali: il plauso del CROAS Calabria

StrettoWeb

Il CROAS Calabria plaude al riconoscimento che il Presidente Mattarella ha destinato in materia di sanità pubblica alle assistenti e agli assistenti sociali che hanno lavorato per ridurre le situazioni di emarginazione, di sofferenza, solitudine e povertà accentuate dalla pandemia, essendosi dedicati all’ascolto e al sostegno dei soggetti più vulnerabili, costretti all’isolamento imposto dalla pandemia.

“Un riconoscimento che sottolinea la dedizione e l’impegno con cui gli assistenti sociali si sono distinti in un momento delicatissimo per il nostro Paese e che a lungo si è protratto. Un atto di grande significato, che onora il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali – ha dichiarato il Presidente Ferrara – che per mezzo dei propri professionisti, durante la pandemia, ha marcato con la propria presenza, il proprio sostegno e prossimità, vuoti legati ad un welfare debole e all’assenza di piani programmatici in quella circostanza. Si sono portati avanti importanti percorsi di accompagnamento delle persone più fragili. La medaglia d’oro del Capo dello Stato rappresenta una leva importante ed una spinta ulteriore per tutti noi, perché si continui ad operare nell’interesse della collettività con rinnovato slancio”.

Il lavoro sociale negli ultimi anni è divenuto sempre più un servizio essenziale, che si sta misurando con sfide sempre nuove. Il cambiamento sociale, l’emancipazione, l’empowerment e la liberazione delle persone, i principi di giustizia sociale e i diritti restano le chiavi fondamentali del servizio sociale e dello sviluppo collettivo.