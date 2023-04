Mazzarrà Sant’Andrea: avvio dei lavori di riqualificazione di Via Mazzini

StrettoWeb

Avvio concreto dei lavori per la rigenerazione e riqualificazione della Via Giuseppe Mazzini di Mazzarrà Sant’Andrea nell’ambito del risanamento del Centro Urbano. Stamattina si è tenuto un ulteriore sopralluogo per definire gli ultimi dettagli, al quale hanno partecipato il Sindaco Carmelo Pietrafitta e il Vice Sindaco, Pino Coppolino. Presenti il direttore dei lavori, Ingegnere Sebastiano Mazzeo e il direttore tecnico di cantiere, Ingegnere Francesco Barbitta. I lavori saranno eseguiti dalla ditta Fox Srl di Gioiosa Marea. Rup è l’architetto Nadia Lupica Spagnolo. L’importo dei lavori a base d’asta è di 622.478,54 euro. La consegna è prevista in 180 giorni dall’avvio. La riqualificazione della Via Mazzini consentirà di restituire alla cittadinanza mazzarrese un porzione di centro storico rinnovata con anche un nuovo impianto di illuminazione secondo i moderni canoni del risparmio energetico. I fondi sono stati intercettati dal bando dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità – Politiche Urbane e Abitative.

“La riqualificazione di Via Mazzini è un nostro obiettivo da sempre. Finalmente registriamo l’avvio concreto dei lavori. Lo abbiamo atteso e finalmente è arrivato anche questo momento – ha affermato il Sindaco Carmelo Pietrafitta – Un altro tassello si aggiunge al nostro mosaico e altri se ne aggiungeranno. Vogliamo dare a Mazzarrà Sant’Andrea, sul cui territorio sono aperti diversi cantieri, un volto nuovo, a misura di cittadino”.