Masella: celebrato il 25° anniversario dalla posa della prima pietra della Chiesa dedicata a Cosma e Damiano

Il 28 Aprile scorso, Masella ha vissuto un momento importante, il 25° anniversario dalla posa della prima pietra della Chiesa dedicata ai Santi Medici Martiri Cosma e Damiano. “Una ricorrenza questa particolarmente emozionante e dal profondo valore cristiano e comunitario”, come sottolinea Claudia Pugliese nel suo saluto iniziale. Nella stessa celebrazione si è scelto di far coincidere il Sacramento della Confermazione di 24 giovani non solo di Masella, ma provenienti anche delle zone limitrofe. A presiedere la celebrazione eucaristica, il vicario generale, monsignor Pasquale Catanese, che è stato accolto con immensa gioia e profonda gratitudine da tutta la comunità di Masella. La stessa Claudia Pugliese, catechista dei cresimandi, nel suo discorso introduttivo, ha evidenziato

Don Giovanni Zampaglione, il parroco di Masella, al termine della celebrazione, ha ringraziato “il vicario generale per la sua lieta presenza e sono state consegnate le cartoline a ricordo di questo anniversario”.