Marina Militare, la nave Grecale arriva al porto di Reggio Calabria: visite dalle 15

E’ arrivata questa mattina al porto di Reggio Calabria, la nave Grecale che è la seconda delle otto fregate antisommergibile, lanciamissili, della classe Maestrale. E’ stata varata presso il cantiere del Muggiano il 12 settembre del 1981 e consegnata alla Marina Militare il 5 febbraio del 1983 a La Spezia.

La Nave Grecale è stata progettata e costruita per svolgere un gran numero di missioni. Il suo ruolo principale è la difesa di forze navali e convogli da attacchi di sommergibili, quindi sia la piattaforma che i sistemi d’arma sono ottimizzati per la guerra antisommergibile. In più l’Unità può operare efficacemente in altre operazioni come il controllo e l’interdizione di vaste aree e linee di traffico mercantili, attacchi ad Unità di superficie e supporto ad operazioni anfibie.

Il Grecale dispone di un sistema di combattimento integrato, frutto di accurati studi della Marina Militare e dello sviluppo tecnologico delle principali industrie nazionali. Equipaggiata con impianti di artiglieria a medio e corto raggio OTO MELARA, è in grado di impiegare il sistema missilistico anti nave OTOMAT ed antiaereo ASPIDE, un impianto lanciasiluri e di imbarcare sino a due elicotteri organici Augusta BELL SH212 o un elicottero SH101.

L’Unità ha una lunghezza di 123 metri, una larghezza di 13 metri, un dislocamento a pieno carico di oltre 3.000 tonnellate ed un pescaggio di 6,3 metri. Dotata di un apparato motore a propulsione mista (motori Diesel e Turbine a GAS), l’Unità può sviluppare una velocità superiore ai 30 nodi, con un’ autonomia di oltre 7.000 miglia.

Dal 2009 al termine del 2010 l’Unità è stata sottoposta ad un’opera di manutenzione ed ammodernamento del sistema di combattimento, svolta dall’Arsenale Militare di La Spezia e dall’industria nazionale, con l’obiettivo di incrementare il livello tecnologico delle strumentazioni di bordo e di potenziare le capacità di Comando e Controllo dell’Unità.

L’Unità ha partecipato alle principali missioni nazionali ed internazionali nelle quali l’Italia è intervenuta. Le principali missioni svolte sono: la protezione ed il controllo delle linee di traffico commerciali, il contrasto alla minaccia terroristica ed al fenomeno della pirateria in mare, , la protezione degli interessi nazionali sia in ambito nazionale che internazionale.

Presso il porto di Reggio Calabria la nave Grecale è visitabile con ingresso dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 ed è ormeggiata nella banchina di Levante, con accesso dal varco sud esclusivamente a piedi.