Mara Carfagna in Calabria martedì 4 Aprile

Il Presidente di Azione On. Mara Carfagna, da sempre molto legata alle dinamiche della nostra terra, insieme al Sen. Marco Lombardo, sarà Calabria martedì 4 Aprile 2023 per una conferenza stampa che si terrà alle ore 11.00 presso l’hotel Marechiaro a Gizzeria Lido (Cz).

L’arrivo dell’On Carfagna e l’incontro programmato con i giornalisti servirà per fare il punto sullo stato del partito in Calabria che sta registrando nuovi importanti ingressi, non da ultimo l’adesione del consiglieri regionali Graziano e De Nisi, e attorno al quale si registra un rinnovato entusiasmo con possibili nuove adesioni. La presenza in Calabria del Presidente Carfagna, sarà occasione per ufficializzare il prestigioso incarico nazionale conferito nei giorni scorsi dal Segretario Carlo Calenda al Segretario Regionale del partito di Azione Fabio Scionti, oltre che occasione per incontrare i vertici del partito calabresi per una discussione franca e aperta sugli obiettivi che Azione Calabria si pone nei mesi a venire, a partire dai prossimi appuntamenti elettorali.