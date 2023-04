Freddo e maltempo, è tornato l’inverno: nevica a Gambarie | LIVE

StrettoWeb

Nelle ultime ore è tornato l’inverno anche in Aspromonte e Gambarie si sta infatti imbiancando con una temperatura crollata a 0°C mentre a Reggio Calabria continua a piovere con +10°C. A Gambarie invece la pioggia si è trasformata in neve in modo lento e graduale e nel pomeriggio è attesa un’intensificazione delle precipitazioni che determinerà ulteriori nevicate sui rilievi di tutta la Regione, abbondanti in Sila oltre i 1.200 metri e in Aspromonte oltre i 1.300 metri. In Sila già dalla notte la neve aveva iniziato a cadere copiosa.