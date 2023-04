Maltempo: cade un albero nel palermitano per il forte vento

StrettoWeb

La Primavera tarda ancora ad arrivare nel Mezzogiorno d’Italia. Continua infatti il calo delle temperature e il maltempo con piogge e vento su tutto il territorio meridionale e nelle isole: sulle montagne cade la neve, come testimoniano le vette innevate sulle Madonie e su Piano Battaglia nel palermitano. Si registrano alcuni disagi dovuti alle condizioni avverse: stamani un albero è caduto sulla strada provinciale 57 che porta da Palermo a San Martino delle Scale, a causa del forte vento. L’incidente ha bloccato il traffico e creato non pochi problemi alle vetture che transitavano, inconsapevoli della caduta dell’arbusto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il personale del comune di Monreale per ripristinare la viabilità e rimuovere l’albero.