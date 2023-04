Maltempo a Messina: chiusa la statale 116

StrettoWeb

Giornata di intenso maltempo a Messina e nell’intera provincia. La strada statale 116 “Randazzo – Capo d’Orlando” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in prossimità del km 45,500, a Sinagra: lo segnala l’ANAS. A causa delle intense precipitazioni in corso, si registra la presenza di fango e vegetazione in carreggiata. Il personale di ANAS è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione, che “potrà avvenire nella stessa giornata odierna, condizioni meteo permettendo”.

Aggiornamento

E’ stata riaperta la strada statale 116 Randazzo-Capo d’Orlando, chiusa stamani in entrambe le direzioni, in prossimità del km 45,500. Lo stop alla circolazione era stato disposto per la presenza di fango e vegetazione sulla carreggiata a causa delle intense precipitazioni che hanno investito l’area.