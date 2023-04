Ha un malore in palestra: poliziotta messinese gli salva la vita

StrettoWeb

Il suo gesto è eroico, ma lei non ne vuole sapere. “Preciso subito: non mi sento una eroe. E neanche un’eroina. Solo una persona che s’è trovata al posto giusto in un momento molto brutto”. Parola di Monia Manzo, 34enne poliziotta messinese (di Sant’Agata di Militello) che nei giorni scorsi ha salvato la vita in palestra a un uomo, che aveva accusato un malore. Il fatto è accaduto a Firenze.

La poliziotta ha rianimato l’uomo col defibrillatore in attesa del 118, come riporta La Nazione. “Dopo cinque minuti di tentativi e l’ultima scarica, ha dato un segno di recupero. Ha ripreso a respirare. In modo lieve, ma ha ripreso…”. L’agente si stava allenando: “Mi giro, accanto a me vedo un signore pancia a terra. I suoi movimenti sono strani, innaturali. Non da allenamento. Mi inchino, ha un colorito violaceo, perde sangue da un sopracciglio, non è cosciente, non dà segni vitali. Telefono al 118, dico ad alta voce che sono un’agente di polizia abilitata al BLS-D (basic life support-early defibrillation). Spiego cosa sta accadendo, due personal trainer portano il defibrillatore, metto il telefonino in viva voce con la centrale 118, sposto l’uomo in posizione supina e comincio le manovre di rianimazione”, racconta.