Malore improvviso: giovane calciatore morto nel sonno a 23 anni

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Aveva solo 23 anni il giovane morto nel sonno nel leccese, a Supersano. La comunità è sotto shock. Antonio Rizzo era un giovane sano e in salute. Venerdì sera era tornato a casa dopo una serata con gli amici e si era messo a letto. A scoprire il cadavere, ieri mattina, è stata la madre. La donna, preoccupata per il fatto che il figlio stesse ancora a letto in un orario per lui insolito, era andato a svegliarlo.

La richiesta di soccorsi è stata immediata, ma per Antonio non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La sera prima Antonio aveva festeggiato con gli amici una ricorrenza. Stava bene, come hanno riferito coloro che hanno trascorso la serata con lui.

Il giovane lavorava a Casarano come operaio in un’azienda. Era impegnato nello sport, in particolare nel calcio dilettantistico e aveva giocate anche in alcune squadre del Sud Salento, come Ugento e Ruffano. La salma di Antonio è stata trasferita presso la camera mortuaria del Vito Fazzi di Lecce a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sui social sono innumerevoli i post di cordoglio e di vicinanza alla famiglia.