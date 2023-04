Malore fulminante: morto l’ex Messina Domenico Cecere, aveva conquistato la promozione in B

StrettoWeb

Un infarto fulminante si è portato via Domenico Cerere, ex portiere di 51 anni. L’estremo difensore aveva giocato anche nel Messina, nel 2000-2001, conquistando la promozione in B. Cecere al momento della morte si trovava a casa dei genitori, in provincia di Caserta. Ha accusato un malore e da lì non c’è stato nulla da fare. Oltre al Messina, l’ex calciatore ha giocato anche, tra le altre, con Palermo, Avellino, Fermana e Siracusa. Ultima esperienza nel 2011 sempre al Messina, ma in D.