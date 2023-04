Gigi Maifredi: “la Reggina sarà demoralizzata dopo la penalizzazione, il Brescia deve vincere”

StrettoWeb

Bresciano di nascita, già calciatore, allenatore e direttore tecnico del Brescia, per lui vedere le Rondinelle in difficoltà “mi fa soffrire”. Gigi Maifredi suona la carica in vista del match di venerdì sera dei lombardi in casa della Reggina. “Prima ho parlato con Caracciolo – rivela Maifredi a Bresciaingol – che mi ha detto che a Reggio Calabria si deve vincere e ha ragione, perché non ci si può accontentare del pareggio. Bisogna essere convinti di fare bottino pieno e sfruttare il momento negativo della Reggina, che dopo la penalizzazione sarà demoralizzata“.

Secondo Maifredi, dunque, la squadra amaranto potrebbe aver accusato il contraccolpo della decisione del Tfn, in attesa dei ricorsi del club e dei successivi gradi di giudizio. Se c’è però una società poco serena al momento, questa è il Brescia, con le note vicende di Cellino, ormai separato in casa nella città lombarda: “Cellino è intelligente e avrà calcolato i pro e i contro del restare in una piazza che non lo vuole, quindi credo che lascerà a prescindere dal risultato finale”, aggiunge Maifredi.