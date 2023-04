La ‘magia’ della neve di Primavera sull’Etna: Rifugio Sapienza imbiancato | VIDEO

StrettoWeb

Il maltempo che in queste ore ha colpito l’Italia, con la tempesta Ilina ha riportato l’inverno al Sud, ha anche imbiancato l’Etna. Sul vulcano siciliano è dunque tornata la neve. Dopo la fase anticiclonica dei giorni scorsi, grazie alle quale avevamo assaporato temperature primaverili, la neve è tornata ad imbiancare il Rifugio Sapienza, a 1.900 metri di quota. Dall’alba di oggi sono infatti in azione i mezzi spazzaneve.

Sempre in Sicilia, ha nevicato anche sulle Madonie e sui Nebrodi.

