Mafia, Salvo Riina torna a vivere a Corleone ed esce la sua biografia

Salvo Riina torna a vivere a Corleone. Il terzogenito del capomafia Totò Riina ha finito ormai da anni di scontare una condanna a 8 anni e 10 mesi per associazione mafiosa, riciclaggio ed estorsione. Dopo la scarcerazione ha vissuto in Veneto e in Abruzzo. Ammesso al regime di affidamento ai servizi sociali, percorso fatto con l’Associazione famiglie contro la droga, ha terminato gli studi e si è laureato.

Ora arriva la notizia del suo rientro in paese, pubblicata dal quotidiano La Repubblica. A Corleone Riina jr. non metteva piede dal 2017. Sei anni fa, dopo aver ottenuto l’autorizzazione del giudice, ebbe il permesso di tornare per fare da padrino al figlio della più piccola delle sue sorelle. Salvatore ha anche un fratello maggiore, Giovanni, che sta scontando una condanna all’ergastolo per duplice omicidio e associazione mafiosa.

Salvo non ha mai rinnegato il suo nome, anzi. Sulla storia del padre e della sua famiglia ha scritto un libro, suscitando molte polemiche e tanto clamore. Salvo Riina ha un profilo Facebook molto seguito, come un divo. “In questo lungo e duro periodo di sofferenza e lontananza non sono stato fermo – aveva scritto Riina nel maggio 2022 –, ho lavorato per ottenere quello che vi presento oggi… È in uscita a breve la traduzione in lingua Inglese della mia biografia “Riina family life”. Sarà in vendita negli USA, Canada, Regno Unito, Australia e in tutto il Mondo. Un ringraziamento speciale al mio Promoter Will Francis e alla casa editrice Canadese Coastal West Publishing”.