Maestra sospesa per le preghiere in classe? La vogliono in Sicilia: l’Assessore cita Messina Denaro

Sta facendo molto discutere la vicenda della maestra sospesa in Sardegna per aver fatto recitare le preghiere in classe ai suoi alunni. La docente è stata fermata per 20 giorni. Sulla questione è intervenuto addirittura l’Assessore all’Istruzione della Regione siciliana Mimmo Turano (Lega), che ha annunciato: “la maestra sospesa per le preghiere in classe la prenderò come consulente“, ha detto in un video pubblicato sui social.

Turano ha poi citato Messina Denaro: “è incredibile quanto succede in Italia, la maestra che conosce Matteo Messina Denaro viene sospesa per dieci giorni, mentre una maestra che fa recitare le preghiere in classe viene sospesa per 20 giorni. Che senso ha?”. La maestra, dopo la decisione, si era giustificata: “per me normalità, non mi sembrava di aver fatto nulla di grave”.