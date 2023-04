Lotta, Campionati Regionali Calabresi: vince Nicolas Corrado, Bronzo per Domenico Lucante

StrettoWeb

Domenica 16 Aprile 2023 si sono svolti i Campionati Regionali Calabresi di Lotta Greco Romana/ Stile Libero e Femminile, riservato alle classi Under 17 e Under 15 Cadetti ed Esordienti ‘’B’’. La gara è stata indetta dal Maestro Domenico Spanò, Vicepresidente del Settore Lotta del Comitato Regionale Calabria FIJLKAM, con la collaborazione dell’ASD G.S Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

L’evento si è svolto presso l’accogliente struttura dei Vigili del Fuoco, l’ASD Fight Club Lamezia Terme presieduta dal Vice Presidente della Società Daniele Miceli, ha esordito in questa competizione con tre atleti in gara nella classe Stile Libero. A seguire i ragazzi in gara il Collaboratore Tecnico Maestro Demetrio Condò ed i Tecnici Daniele Miceli e Luigi Durante.

Nel dettaglio la gara:

Cat kg 71: Nicolas Corrado, con un percorso entusiasmante ed una netta superiorità con una serie di colpi tecnici a cospetto dei suoi avversari, ha sbaragliato la categoria, raggiungendo il gradino più alto del podio. Il primo incontro vince al primo minuto della prima ripresa per schiena con l’atleta Quartuccio (Fortitudo 1903 R.C), il secondo incontro sempre per schiena alla prima ripresa vince con Foti (Fortitudo 1903 R.C.), mentre il terzo vince ai punti con il suo compagno di squadra Domenico Lucante e si proclama Campione Regionale della categoria.

Nella medesima categoria, esordio per Domenico Lucante: l’incontro di apertura supera ai punti alla seconda ripresa l’atleta Quartuccio (Fortitudo 1903 R.C), il secondo incontro con Foti (Fortitudo 1903 R.C.) cede all’avversario il mach per avvenuto infortunio al collo, conclude al terzo incontro con il suo compagno di squadra Corrado perdendo ai punti, per lui medaglia di Bronzo.

Cat kg 80: Giovanni Marchio si aggiudica la categoria non avendo avversario in gara, ha disputato un incontro fuori dalla competizione, vincendo.

Il Maestro Reggino Demetrio Condò ha ricordato che per amore della Lotta continua la sua missione con la sua nuova Società, l’Asd Fight Club Lamezia Terme, con la quale collabora a livello Tecnico. Si ritiene soddisfatto di questa Società, che è ben strutturata ed è coadiuvata da due validi Tecnici, Daniele Miceli e Luigi Durante. Entrambi in sinergia hanno risposto alle aspettative con una programmazione pianificata a crescere ad avviare ragazzi che si sono affacciati da poco a questa nobile disciplina della LOTTA.

A Presenziare l’evento il Presidente del Comitato Regionale della Fijlkam M° Enzo Migliarese, che dopo il discorso di apertura di ringraziamento ha premiato tutti gli atleti presenti, ringraziando tutti i tesserati per la partecipazione. Buono il lavoro svolto dalla Giuria e dagli Arbitri, coordinati dagli arbitri Internazionale Elisa Parisi e Saverio Gira, e dal Nazionale Rocco Cannizzaro e Regionale Giovanni Aiello. Tutti gli Atleti e le Atlete di cui sopra parteciperanno ai Campionati Italiani in programma presso il Centro Olimpico Matteo Pellicone del Lido di Ostia/RM. Il 29 e 30 Aprile.