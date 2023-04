Loredana Bertè sta male: la cantante calabrese rinvia il tour

StrettoWeb

Loredana Bertè sta male e dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico. Per questo motivo è stato rinviato il “Manifesto Tour Teatrale 2023”. Ad annunciarlo, nei giorni scorsi, è stato il team della cantante attraverso la sua pagina Facebook. “È con estremo rammarico che dobbiamo comunicarvi che Loredana, dopo una visita chirurgica specialistica di controllo fatta in data odierna, dovrà sottoporsi ad un intervento abbastanza urgente nei prossimi giorni“, si legge nel post.

“La prognosi definitiva sarà determinata nel post operatorio, motivo per il quale è stato deciso di rinviare il tour al prossimo autunno/inverno o primavera 2024 (questo in base alle disponibilità dei teatri e gli impegni dell’artista) – si legge ancora nel post -. L’artista non è in pericolo di vita e ce l’ha messa tutta per essere con voi ma il dolore fisico è troppo forte e non le consente tutti gli sforzi inerenti viaggi e concerti. Spera di rivedervi presto, più in forma di prima. Infatti non è esclusa la possibilità di un tour estivo“.

“Quanto prima saranno annunciate le nuove date, i biglietti acquistati saranno validi per i prossimi concerti, ma chi vuole potrà chiederne il rimborso attraverso lo stesso circuito utilizzato per l’acquisto. Fate un grosso in bocca al lupo alla vostra tigre“, conclude il “Lola Staff”.

Loredana Bertè “ce la metterà tutta. Forza tigre”

“Loredana è una grande combattente e sta ricevendo l’affetto di tutti i suoi fans – scrive sui social il presentate Benedetto Maria Ladisa –. Con grande correttezza Loredana ed il suo staff hanno deciso che i biglietti già acquistati restano validi per i prossimi concerti, ma chi vuole può chiederne il rimborso. La cautela ovviamente è d’obbligo, tanto da indurre a spostare il Tour Teatrale 2023 al prossimo anno, fissando la prima data al 5 Marzo 2024 al “Teatro Repower” di Milano, sempre se ovviamente Loredana si sarà completamente ristabilita”.

“Loredana ce la metterà tutta – prosegue Ladisa –. E’ nata il 20 settembre del 1950 a Bagnara Calabra, nello stesso giorno in cui tre anni prima era nata la sorella Mimì (Mia Martini, nata il 20 settembre 1947). Loredana sente in questi giorni il nostro affetto e dovrà sentirlo anche nei prossimi giorni, quelli del decorso post operatorio. Il grande Fabrizio De André le aveva dato anche un soprannome particolare, e che oggi ha ancora più significato. L’aveva chiamata “Pettirosso da combattimento“. E allora combatti, Loredana e torna presto in forma. Ti aspetteremo. Forza tigre“.