Lombardo: “finalmente la vicenda del Centro Cardiologico Pediatrico di Taormina verrà affrontata in commissione salute”

StrettoWeb

“Finalmente la vicenda del Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo di Taormina verrà affrontata in commissione salute. È prevista infatti per giovedì 13 aprile l’audizione dell’assessore regionale alla Salute in merito alla scadenza della convenzione tra il Centro cardiologico pediatrico del Mediterraneo di Taormina e la Fondazione “Bambin Gesù” di Roma”. Ad annunciarlo il deputato di Sicilia Vera Giuseppe Lombardo. “Lo scorso 30 marzo i deputati di Sicilia Vera-Sud chiama Nord avevano chiesto la convocazione urgente della commissione per discutere della proroga della convenzione tra il P.O “San Vincenzo” di Taormina e il “Bambino Gesù di Roma”. Una proroga che i deputati regionali ritengono necessaria per scongiurare la definitiva soppressione della cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Il Centro Cardiologico Pediatrico Mediterraneo (CCPM) negli anni è diventato un importante riferimento non soltanto per il meridione d’Italia ma anche per altri Paesi internazionali. “Adesso dall’assessore Volo ci aspettiamo risposte concrete”, conclude Lombardo.