Litigano per l’eredità: 53enne ferito alla testa dal fratello nel cosentino

Tragedia sfiorata a Longobardi, un comune tirrenico della provincia di Cosenza. Una furiosa lite tra due fratelli, davanti alla loro abitazione, è sfociata in dramma: il fratello maggiore, di 62 anni, è stato accecato dalla rabbia ed ha ferito il fratello più piccolo alla testa con un oggetto contundente. Quest’ultimo, di 53 anni, è stato condotto d’urgenza all’Ospedale di Paola dove è stato medicato ed è tuttora in prognosi riservata. Pare che il motivo della lite sia da ricercare in questioni ereditarie della famiglia. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti del caso: il fratello maggiore, intanto, è in stato di fermo ed è stato denunciato per lesioni.