Lipari, al via il progetto “Adotta una Spiaggia” di Marevivo Sicilia

Ha preso il via lo scorso 29 Marzo sulla spiaggia di Canneto a Lipari il progetto “Adotta una Spiaggia” di Marevivo Sicilia, supportato da Blue Marine Foundation. Blue Marine Foundation è una ONG inglese vocata alla promozione di Aree Marine Protette, allo sviluppo di modelli di piccola pesca responsabile e al ripristino degli habitat marini. Blue Marine da anni sostiene iniziative finalizzate a proteggere il mare delle Isole Eolie e a connettere le nuove generazioni con il mare, per promuoverne la conoscenza e il rispetto.

Marevivo Onlus, da anni lavora per sostenere l’educazione ambientale delle giovani generazioni, la conoscenza della biodiversità marina e il rispetto e la valorizzazione del bene comune in un territorio tanto prezioso quanto fragile, come le Isole Minori. Tutto ciò sarà possibile grazie all’adesione alla campagna nazionale di Marevivo dal nome “Adotta una spiaggia” che coinvolge i litorali di tutta Italia, dalla Liguria alla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. Tale campagna ha l’obiettivo di promuovere attività di pulizia, osservazione e valorizzazione delle spiagge.

Tra le spiagge adottabili inserite nella campagna c’è quella di Canneto, sull’isola di Lipari. La spiaggia risulta essere una delle principali mete del turismo balneare nell’arcipelago delle Eolie subendo le conseguenze di tale flusso e, nel periodo non balneare, è interessata dalle forti mareggiate che riversano su di essa tutto ciò che il mare restituisce all’uomo.

È proprio su questo tratto di costa quindi che si svolgerà il progetto di Marevivo Onlus con Blue Marine Foundation che prevede per l’anno scolastico in corso e per il prossimo anno lo sviluppo di diversi laboratori scientifici all’aperto finalizzati alla conoscenza degli habitat marini e allo studio dell’impatto antropico sull’ambiente marino e diverse pulizie della spiaggia con raccolta e campionamento dei rifiuti rinvenuti. Nell’ambito del progetto è prevista anche l’installazione di pannelli informativi con l’obiettivo di informare e sensibilizzare la comunità locale e i turisti sull’importanza delle spiagge e sulle buone abitudini finalizzate alla loro tutela.

Il 29 Marzo scorso si è svolta la prima giornata di progetto che ha coinvolto circa 50 studenti e relativi docenti delle classi quinte del plesso Lipari dell’I.C. Isole Eolie, diretto dalla Prof.ssa Mirella Fanti, e delle classi terze del plesso Canneto dell’I.C. Lipari Santa Lucia, diretto dalla Prof.ssa Tommasa Basile.

Gli studenti hanno dapprima effettuato una pulizia della spiaggia, effettuando successivamente un campionamento scientifico dei rifiuti ritrovati. Dall’analisi effettuata si è evinto che la maggior parte dei rifiuti apparteneva alla categoria della plastica. Gli studenti hanno rilevato soprattutto: mozziconi sigaretta (154), frammenti di plastica (73), frammenti di polistirolo (57), tappi plastica (31) e poi bottiglie di plastica, incarti di sigarette e sacchetti di plastica

Al termine del campionamento, sulla stessa spiaggia, si è svolto un laboratorio di educazione ambientale volto a identificare la provenienza dei vari rifiuti rinvenuti, le abitudini non corrette che ne provocano la dispersione in ambiente, la ricerca delle possibili soluzioni e le azioni da intraprendere per salvaguardare il mare e le spiagge.

La prossima attività si svolgerà a fine Aprile con una nuova giornata all’insegna dell’impegno personale e dell’approfondimento delle tematiche d’interesse ambientale. L’iniziativa vede anche il coinvolgimento e la collaborazione del Comune di Lipari che ha provveduto e provvederà anche per i prossimi eventi in programma in primavera e in autunno, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti raccolti in spiaggia.