Lions Club Lentini: incontro con il responsabile diocesano della Caritas

Continua l’attività “We serve” del Club Lions di essere accanto alle Caritas e agli enti di sussistenza per aiutare le fasce deboli. Nei giorni scorsi il sodalizio lentinese guidato dal Presidente Angelo Lopresti si è mosso in due direzioni, ha donato generi alimentari da destinare a chi ha più bisogno in vista delle festività pasquali all’associazione San Vincenzo e alle Caritas dei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte. E ha organizzato un incontro di sensibilizzazione aperto al pubblico, lo scorso sabato sera nell’aula magna del liceo classico Gorgia di Piazza degli studi, per affrontare il problema, con il direttore della Caritas diocesana don Marco Tarascio e la delegata distrettuale del Lions “Area Fame” Antonella Bona. “Ci sono tante famiglie, anziani soli e persone senza lavoro che vivono in condizioni di assoluta povertà nei nostri comuni – ha detto il direttore Tarascio-. Spesso a causa del caro vita non hanno cosa mettere sulla tavola per mangiare e vivono una situazione di vera emergenza. Per non parlare anche del problema dei senza tetto. Come Caritas siamo impegnati quotidianamente su diversi fronti, stiamo portando avanti il progetto “Housing first”, che prevede convenzioni con i comuni. Un programma che è caratterizzato dall’immediata proposta di ingresso dell’utente in un alloggio. L’obiettivo è fornire una risposta, per quanto possibile, alla dilagante e dirompente questione dei senza dimora, nel tentativo di individuare efficaci forme di intervento per contrastare il fenomeno della marginalità sociale. Famiglie colme di incertezze, famiglie che sembrano essere senza speranza, scoraggiate, private dell’identità. E noi lavoriamo nel tentativo di alleviare la situazione di instabilità in cui si vive. Abbiamo fornito alloggi a diversi nuclei familiari, gravati da sfratto esecutivo”. Alle parole del prelato hanno fatto seguito quelle della delegata distrettuale Lions Sicilia area fame Antonella Bona che ha aggiunto “Il diritto al cibo, all’alimentazione e a supportare in vario modo chi ha più bisogno è l’impegno che i Lions portano avanti con dedizione ogni giorno e con grande spirito di collaborazione con le altre associazioni. Infatti abbiamo realizzato la piattaforma informatica della solidarietà che può dare tanto sia agli enti locali che all’associazionismo.

Inoltre, quest’anno è di 396 tonnellate il bilancio della colletta alimentare che lo scorso sabato 26 novembre 2022 è stata organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare con il supporto dei soci di ben 74 Lions Club e 24 Leo Club della Sicilia. Un vero record”. Quante siano le persone nel triangolo dei tre comuni del siracusano, così come succede nel resto della provincia, e quante saranno ancora nei prossimi mesi le famiglie che hanno bisogno di aiuto è difficile conoscerlo. E’ assodato che il fenomeno è in aumento. Il presidente del Lions club di Lentini, Angelo Lopresti, nel suo intervento ha lanciato un appello alle associazioni di volontariato e ai vari club service invitandoli ad essere sempre più generosi con le Caritas del triangolo. ”Quotidianamente c’è una moltitudine di persone che chiede aiuto, e lo chiederà ancora per molto tempo- ha detto Lopresti-. A questi bisogna aggiungere tanti altri che per vergogna vivono il loro disagio, nel silenzio più totale. Incontrando i volontari delle associazioni e quindi coloro che hanno contatto con tanti cittadini è emerso che oggi numeri parlano chiaro che la situazione è allarmante. E noi dobbiamo aiutarli”.